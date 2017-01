Serra Talhada estreia fora de casa contra o Salgueiro pela 1ª rodada do Pernambucano 2017

O Campeonato Pernambucano da Série A1 2017 começa, nesta quarta-feira (04), mostrando que será bastante disputado. No sertão pernambucano, Salgueiro e Serra Talhada se enfrentam, no Estádio Cornélio de Barros. A partida está marcada para às 20h.

Para a competição, o Carcará resolveu manter a base que conquistou o vice-campeonato Estadual em 2015. Ao todo, 10 atletas que fizeram parte do time irão atuar pelo Salgueiro este ano.

O Serra Talhada vai contar com a experiência do técnico Sérgio China para iniciar bem o Estadual. Inclusive, na última semana, o treinador comandou um amistoso entre a equipe pernambucana e o Atlético de Cajazeiras-PB. A Laranja Mecânica acabou derrotada, mas viu na partida o que pode ser aproveitado e o que deve ser mudado no elenco para o jogo de estreia, nesta quarta-feira (04).

Da FPF-PE