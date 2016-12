Serra Talhada fará reunião para definir se vai participar do PE e Série D 2017

O Campeonato Pernambucano está a menos de um mês para iniciar – 4 de janeiro – e o futuro do Serra Talhada ainda é incerto. Com vaga garantida na elite do Estadual, o clube passa por sérios problemas financeiros e cogita não atuar na temporada 2017. Isso incluiria a não participação no Campeonato Brasileiro da Série D.

Para definir se vai ou não jogar no ano que vem, o presidente do Cangaceiro, José Raimundo, convocou um reunião para a tarde desta terça-feira. De acordo com o mandatário sertanejo, o clube não tem dívidas com jogadores ou outros profissionais, mas esbarra no orçamento por não ter investidores (patrocínio) que gerem receita para manter elenco e comissão técnica.

Ainda segundo José Raimundo, o time tem apenas oito jogadores – todos provenientes da base -, o que forçaria a contratação de 17 atletas, já que o pensamento do clube é formar um grupo com 25 peças, visando não só o Pernambucano, mas também a Quarta Divisão. Ele também afirmou que já conversou com dois nomes para o comando técnico, mas apenas a nível de sondagem.

Caso se confirme a não participação do Lampião no Estadual, o time será penalizado com a queda para a Série A2 do Pernambucano, voltando apenas em 2019.

Do Globo Esporte