Serra Talhada fora do roteiro do ex-presidente Lula pelo Nordeste

Vai começar no dia 17 de agosto a Caravana Lula Pelo Nordeste. De acordo com o site Brasil 247, no sábado, 05, foi distribuído à imprensa e militância a programação completa, com locais, horários e encontros que Lula terá em mais uma passagem pela região, onde percorrerá 28 cidades.

Lula receberá nesta passagem pelo Nordeste 4 títulos de Doutor Honoris Causa. “A maior aula que tive sobre o Brasil foi viajando o país. Por isso, vou fazer novamente as caravanas. Agora com mais experiência e mais organização para entender as necessidades do povo”, disse Lula quando anunciou a viagem.

Ex-presidente chegará ao Recife na quinta-feira, 24 de agosto, onde participará às 19h de um ato Ato de filiação de dirigentes sindicais cutistas ao PT (com presença de prefeitos, parlamentares e dirigentes do PT) – Sindicato dos Bancários, já no dia 25 participará de Ato na Parque Dona Lindú, as 17h. No Sábado, 26, vai para o Porto de Suape participar de ato dos trabalhares em Defesa da Indústria Petroquímica e Naval – Abreu e Lima – denúncia dos desmontes. Após o ato Lula segue de ônibus para João Pessoa.

O ex-presidente voltará a passar por Pernambuco no dia 31 de agosto, quando chegará em Ouricuri, onde almoçará e participará de ato às 16h. Antes de chegar em Ouricuri, Lula passará por Juazeiro do Norte, no Ceará. Após deixar Ouricuri, a Caravana segue para Marcolândia, no Piauí.

Apesar das expectativas de nomes do PT local, como o prefeito Luciano Duque, de que o ex-presidente passaria por Serra Talhada, a cidade ficou fora do roteiro.

Confira a programação:

Quinta-feira, 17 de agosto de 2017 (Dia 01)

15h00 – Embarque para Feira de Santana (Previsão de 2 horas de voo)

17h00 – Desembarque em Feira de Santana

19h00 – Ato de Defesa das Políticas Públicas para o Semiárido e Agricultura familiar

Pernoite em Feira de Santana

Sexta-feira, 18 de agosto de 2017 (Dia 02)

Deslocamento para Cruz das Almas (80km, 1h20 de estrada)

*10h00 – Recebe Título de Doutor Honoris Causa (UFRB)*

12h30 – Almoço (Com Reitor e prefeito)

15h00 – Festival de Juventude

Deslocamento para São Francisco do Conde (115km, 1h15 de estrada)

19h00 – Unilab (Colação de Grau) – Ex-presidente Lula Patrono dos alunos

Deslocamento para Salvador (55km, 1h00 de estrada)

Pernoite em Salvador

Sábado, 19 de agosto de 2017 (Dia 03)

08h00 – Imprensa

10h00 – Ato de Lançamento da 3° Fase do Memorial da Democracia

13h00 – Almoço com Governador

Reuniões políticas (Jaques e Rui)

Pernoite em Salvador

Domingo, 20 de agosto de 2017 (Dia 04)

10h00 – Deslocamento para Estância (255km, 3h30)

13h00 – Almoço na estada (Metade do Caminho – Antes de Conde – BA)

16h00 – Chegada em Estância

Ato de recepção no Sergipe

19h00 – Deslocamento para Aracaju (70km, 1h10)

Jantar com Márcio Macedo e convidados

Pernoite em Aracaju

Segunda-feira, 21 de agosto de 2017 (Dia 05)

09h00 – Deslocamento para Lagarto (81km, 1h20)

*10h00 – 12h00 – Título de Doutor Honoris Causa (Universidade Federal do Sergipe)*

13h00 – Deslocamento para Itabaiana (42km, 50min)

14h00 – Almoço com Presidente da Assembleia Legislativa do Sergipe e convidados

17h00 – Deslocamento para Nossa Senhora da Glória (62km, 1h)

19h00 – Ato

21h00 – Deslocamento para Aracaju

Pernoite em Aracaju

Terça-feira, 22 de agosto de 2017 (Dia 06)

Imprensa (Rádio / TV Record)

10h00 – Visita ao Conjunto Habitacional José Eduardo Dutra

Atividade com mulheres catadoras de aratu/mangaba

13h00 – Almoço no ônibus

Deslocamento para Penedo (122km, 2h20 de estrada)

16h00 – Atividade na recepção no Porto de Penedo – Travessia do Rio São Francisco – Chegada de Barco

Deslocamento para Arapiraca (72km, 1h20)

Pernoite em Arapiraca

Quarta-feira, 23 de agosto de 2017 (Dia 07)

Imprensa

*10h00 – Recebe título de Doutor Honoris Causa da UNEAL*

12h30 – Almoço

16h00 – Ato

Deslocamento para Maceió (132km, 2h10)

Jantar com governador Renan Filho

Pernoite em Maceió

Quinta-feira, 24 de agosto de 2017 (Dia 08)

Imprensa

12h30 – Almoço

14h00 – Deslocamento para Recife (260km, 4h00)

19h00 – Ato de filiação de dirigentes sindicais cutistas ao PT (com presença de prefeitos, parlamentares e dirigentes do PT) – Sindicato dos Bancários

Pernoite em Recife

Sexta-feira, 25 de agosto de 2017 (Dia 09)

Imprensa

10h00 – Visita ao museu Luiz Gonzaga / Visita a Brasília Teimosa

13h00 – Almoço

17h00 – Ato na Parque Dona Lindú

Jantar

Pernoite em Recife

Sábado, 26 de agosto de 2017 (Dia 10)

Deslocamento para Porto de Suape (53km, 1h10)

11h00 – Ato dos trabalhares em Defesa da Indústria Petroquímica e Naval – Abreu e Lima – denúncia dos desmontes

13h00 – Almoço no ônibus

Deslocamento para João Pessoa (170km, 2h50)

*19h00 – Recebimento do Título de Doutor Honoris Causa da UFPB*

Seguido de ato político de filiação ao PT com apresentação cultural

Pernoite em João Pessoa

Domingo, 27 de agosto de 2017 (Dia 11)

08h00 – Deslocamento para Campina Grande (133km, 1h40)

10h00 – Ato

12h00 – Almoço no ônibus

Deslocamento para Currais Novos (206km, 3h15)

17h00 – Ato

Pernoite em Currais Novos

Segunda-feira, 28 de agosto de 2017 (Dia 12)

Imprensa

10h00 – Deslocamento para Mossoró (201km, 2h50)

13h00 – Almoço

18h00 – Ato

Pernoite em Mossoró

Terça-feira, 29 de agosto de 2017 (Dia 13)

Imprensa

09h00 – Deslocamento para Quixadá (242km, 4h)

13h00 – Almoço

16h00 – Atividade com médicos e juventude

Pernoite em Quixadá

Quarta-feira, 30 de agosto de 2017 (Dia 14)

Imprensa

08h00 – Deslocamento para Juazeiro (326km, 5h)

13h00 – Almoço

16h00 – Ato no CRAJUBA

Pernoite em Juazeiro do Norte

Quinta-feira, 31 de agosto de 2017 (Dia 15)

Imprensa

Visita a Capela do Socorro

10h00 – Deslocamento para Ouricuri (137km, 2h10)

12h30 – Almoço

16h00 – Ato

Deslocamento para Marcolândia (96km, 1h40)

Pernoite em Marcolândia

Sexta-feira, 01 de setembro de 2017 (Dia 16)

Imprensa

10h00 – Atividade Energia Eólica

12h00 – Almoço no ônibus

Deslocamento para Picos (100km, 1h40)

16h00 – Ato

Pernoite em Picos

Sábado, 02 de setembro de 2017 (Dia 17)

Imprensa

10h00 – Visita a produção de agricultura

13h00 – Almoço no ônibus

Deslocamento para Teresina (326km, 5h)

Jantar com empresários e lideranças políticas

Pernoite em Teresina

Domingo, 03 de setembro de 2017 (Dia 18)

Imprensa

10h00 – Ato

13h00 – Almoço

Deslocamento para São Luís (De avião, 1h de voo)

Jantar com governador Flávio Dino

Pernoite em São Luís

Segunda-feira, 04 de setembro de 2017 (Dia 19)

Imprensa

Deslocamento para Itapecuru Mirim (117km, 1h40)

11h00 – Visita ao assentamento Cristina Alves

13h00 – Almoço no

Deslocamento para São Luís (117km, 1h40)

17h00 – Ato

Pernoite em São Luís

Terça-feira, 05 de setembro de 2017 (Dia 20)

10h00 – Embarque para São Paulo

Via Blog da Juliana Lima