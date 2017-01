Serra Talhada ganha nova ambulância de suporte básico

O deputado estadual Rogério Leão (PR), destinou Emenda Parlamentar para aquisição de uma ambulância de suporte básico que deverá atender em média de 5 mil pessoas por mês no Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) de Serra Talhada.

A cerimônia de entrega do equipamento, aconteceu na manhã dessa terça-feira(03) e contou com as presenças do secretário de transporte, Sebastião Oliveira, do secretário de turismo, Felipe Carreiras, da diretora regional da XI GERES, Karla Millene Cantarelli, do diretor do Hospam, João Antônio Magalhães, de outras lideranças políticas e correligionários.

“Estivemos aqui há dois meses dando ordem de serviço na passagem molhada da comunidade Cabanas, no distrito de Água Branca, no valor de R$ 300 mil. Independente de ter a prefeitura como aliada, quando quer fazer a gente faz”, disse o deputado estadual Rogério Leão, em seu discurso, ratificando o compromisso com Serra Talhada e Região.

Em resposta ao pedido da diretora da XI GERES, Karla Milena, sobre uma ambulância com Unidade de Tratamento Intensivo, Rogério Leão, foi enfático. “O deputado federal Sebastião Oliveira solicitou ao secretário Felipe Carreiras, mas se Felipe não alocar o recurso, a gente garante esse recurso para o Hospam”.

“Essa ambulância está chegando para atender toda uma regional de saúde, não é uma ambulância do hospital é da população. É uma ambulância tipo básica; hoje o hospital vai contar com três ambulâncias”, festejou a iniciativa o diretor do Hospam, João Antônio Magalhães. De acordo com João Antônio, o deputado Rogério Leão atendeu uma necessidade antiga do Hospital.

De Nill Júnior