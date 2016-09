Serra Talhada: no Tancredo Neves Victor Oliveira é recebido com festa

O Candidato da ‘Frente Popular de Serra Talhada’ Victor Oliveira (PR) fez mais um porta a porta na noite dessa segunda-feira (19), desta vez no Tancredo Neves, onde foi recebido com euforia pelos moradores do bairro.

Diferente de outras vezes, o candidato pouco falou, deixou o discurso para seu vice, Marquinhos Dantas que disse que “vejo que eles (os duquistas) estão ficando com medo, eles estão vendo que nossa campanha esta crescendo mais e mais, que nossa militância é a mais animada, e estamos prontos“, disse Dantas.

Pelas ruas do bairro Victor apertou mãos, distribuiu abraços, posou para fotos e principalmente ouviu reclamações dos moradores, que se dizem abandonados pela gestão petista de Serra Talhada.

Segundo a Assessoria do candidato, nesta terça-feira (20), Victor faz visitas junto com vereadores a diversas localidades, à tarde grava para o guia e se reúne com a coordenação da campanha e a noite participa de mais um porta a porta, desta vez no bairro Universitário. A concentração está marcada para Frente do Curral na Avenida Saco.

A coligação ‘O Trabalho Vai Continuar’ não enviou agenda, nem também o candidato Otonni Cantarelli do PCdoB.

Do Caderno 1

Foto: Leidiane Rodrigues