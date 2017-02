Serra Talhada perde a primeira no Hexagonal da Permanência

Na noite dessa quarta-feira (15), Flamengo de Arcoverde e Serra Talhada se enfrentaram pela 5ª rodada do hexagonal da permanência no estádio Áureo Bradley, em Arcoverde-PE

As duas equipes entraram em campo visando a liderança da permanência, o Tigre Sertanejo venceu o Lampião pelo placar de 3 a 2, os gols do Flamengo foram anotados por, Marlon aos 31 minutos do primeiro tempo, Weverton aos 6 minutos do segundo tempo e Robinho aos 35 minutos do segundo tempo, já os gols do Serra Talhada foram todos anotados na segunda etapa da partida com, Pitbull aos 4 minutos e Luquinhas aos 30 minutos.

Essa foi a primeira derrota do Serra Talhada no hexagonal da permanência, já o Flamengo conseguiu a sua terceira vitória na competição. Na próxima rodada as duas equipes se enfrentam no próximo domingo (19) às 16h00 no estádio Pereirão, jogo válido pela 6ª rodada.

Confira abaixo os resultados e classificação após a 5ª rodada da permanência: