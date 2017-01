O Belo Jardim fez o dever de casa e venceu o Serra Talhada por 1 a 0 no estádio Antônio Inácio de Souza, o Vera Cruz. O primeiro tempo começou morno com as duas equipes se estudando muito. Mas, na segunda etapa, o Calango se impôs em campo e abriu o placar com Raniel aos 15 minutos, após bate rebate na área do Cangaceiro.

Com a vitória, o Belo chega aos nove pontos conquistados e entra na zona de classificação para o hexagonal do título. O Serra não tem mais chances de avançar.

Do Globo Esporte