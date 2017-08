Serra Talhada recebe fase final dos Jogos Escolares de Pernambuco

A cidade de Serra Talhada, no Sertão pernambucano, recebe a fase final das modalidades coletivas dos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPs 2017). Os atletas de basquete, futsal, handebol e voleibol vão disputar o título de campeão estadual na categoria mirim, para competidores entre 12 e 14 anos. A fase ainda dá aos campeões a vaga nos Jogos Escolares da Juventude Mirim, que acontecem de 12 a 21 de setembro em Curitiba.

Nesta fase estadual, o JEPs reunirá mil participantes, divididos em 83 equipes de 75 escolas da rede estadual de ensino e da rede particular. “O fortalecimento dos Jogos Escolares passa diretamente pela procura crescente dos jovens alunos-atletas, que estão cada vez mais difundindo os JEPs em suas instituições de ensino. Do mesmo modo, essas instituições passaram a incentivar a participação de suas equipes. Para nós, o principal objetivo é justamente o de mostrar que o esporte pode e deve ser atrelado à educação”, diz o secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreras.

A primeira semana de competições será destinada às modalidades futsal e voleibol. Depois, entram em ação os competidores do basquete e do handebol. Todo o transporte, alimentação e hospedagem são garantidos pelo governo estadual. Durante as finais da competição, os embaixadores dos JEPs Batata, do futsal, e Adrianinha, medalhista olímpica ex-jogadora da seleção brasileira de basquete, vão acompanhar de perto o desempenho das equipes.

Do LeiaJá