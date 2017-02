Serra Talhada recebe o Afogados da Ingazeira pela 2ª rodada do Hexagonal da Permanência

O Hexagonal da Permanência chega à sua 2ª rodada neste domingo (05). O Serra Talhada vai receber o time do Afogados da Ingazeira, às 16h00, no Estádio Pereirão, em busca de mais uma vitória na competição Estadual, após ter vencido o América na 1ª rodada fora de casa. A laranja mecânica ocupa a vice-liderança, ficando atrás do Flamengo por causa do saldo de gols.

Já a Coruja busca marcar os seus primeiros três pontos nesta fase do Pernambucano A1/2017. Depois de perder diante de sua torcida para o Flamengo de Arcoverde, o time recém-promovido à elite Estadual precisa vencer o duelo contra o Serra Talhada para ficar em uma posição mais confortável no campeonato.

Da FPF-PE