Serra Talhada recebe o Central visando a primeira vitória no Campeonato Pernambucano 2017

Visando a primeira vitória no Campeonato Pernambucano 2017, o Serra Talhada Futebol Clube enfrentará logo mais às 20h00 no estádio Pereirão, o Central-PE, jogo válido pela 5ª rodada da competição.

O técnico Sérgio China ganhou o reforço do goleiro Felipe, ex-Santos, que pode estrear neste jogo.

Outro reforço para o confronto é o lateral-esquerdo Carioca, também contratado recentemente. Brendo recuperado de uma lesão no pé, e Dalton, que estava suspenso, são outros jogadores que poderão ficar à disposição. O atacante Jânio, um dos artilheiros do certame com três gols, é uma das esperanças de gols do time Cangaceiro contra o Central.

O JOGO

Local: estádio Nildo Pereira (o Pereirão), em Serra Talhada.

Data e horário: Quarta-feira, às 20h (horário de Pernambuco).

Escalação do Central: Murilo; Baiano, Marlon, Tomás e Altemar; Éverton Hora, Vágner Rosa, David Manteiga e Arthur; Jailson e Kleitinho.

Escalação do Serra Talhada: Ruan; Valber, Danilo, Renan e Carioca; Everton, Talyson, Renatinho e JP; Pitbull e Jânio.

Arbitragem: Nielson Nogueira Dias, com auxílios de Francisco Chaves e Gilberto Freire.