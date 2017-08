Serra Talhada recebe o Salgueiro pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20

O Campeonato Pernambucano Sub-20 chega à sua 2ª rodada neste sábado (12). O Serra Talhada vai receber o time do Salgueiro às 15h00, no Estádio Nildo Pereira de Menezes, o ‘Pereirão’.

A equipe Cangaceira vai em busca da primeira vitória na competição, já que na rodada de abertura o Lampião foi derrotado pela equipe do Afogados da Ingazeira por 3×1 fora de casa.

Já o Carcará do Sertão, vem de uma vitória diante do Flamengo de Arcoverde por 3×0 no Cornélio de Barros.

Os torcedores que quiserem acompanhar o clássico sertanejo no Pereirão terão que desembolsar R$ 5,00.

Confira abaixo os jogos da 2ª rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20: