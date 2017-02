O Hexagonal da Permanência chega à sua 3ª rodada nesta quarta-feira (08). O Serra Talhada vai receber o time do Vitória-PE, às 20h00, no Estádio Pereirão, em busca da primeira vitória dentro de casa na competição. O Lampião ocupa a vice-liderança com 4 pontos, ficando atrás do Flamengo de Arcoverde que tem 6 pontos.

Já o Tricolor das Tabocas busca sua primeira segunda vitória jogando longe do estádio Carneirão.

Confira abaixo os jogos da 3ª rodada da Permanência: