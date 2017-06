Serra Talhada recebe Projeto CREA na Estrada

O município de Serra Talhada, distante 415 quilômetros do Recife, receberá, na próxima sexta-feira (30.06) e sábado (1º. 07), a 5ª edição do Projeto CREA na Estrada, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE). A iniciativa, que conta com o apoio da Mútua (Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA), levará para o Interior do Estado a palestra, “A Geoinformação Aplicada ao Planejamento Urbano”, abordando produção cartográfica e fiscalização de processos, e o curso avançado que abordará as “Noções Básicas para Elaboração de Projetos de Irrigação: práticas de Fertirrigação e Manejo da Água na Fruticultura Irrigada”. O objetivo do projeto é a exemplo do que ocorre na Capital, oferecer aos profissionais do Interior as mesmas oportunidades de atualização e discussão de temas de interesse dos profissionais.

O curso, que será ministrado pelo MSc. engenheiro agrônomo, Urbano da Costa Lins, terá início na sexta-feira, (30.06), das 14h às 17h, na Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada (FAFOPST), na Avenida Afonso Magalhães, Centro, Serra Talhada e, no sábado (1º.07), no mesmo local, das 8h às 12h, das 13h às 18h e das 19h às 23h. Para tratar do assunto, serão abordados temas como: hidráulica aplicada à agricultura, dimensionamento hidráulico; elaboração de projetos hidroagrícolas; manejo e monitoramento da água no solo; agricultura de precisão; monitoramento e controle de dados edafo-climáticos na agricultura moderna e etc.

Já a palestra que será feita pelo Ten. João Alberto Batista de Carvalho, acontecerá a partir das 19h, da sexta-feira (30.06), no Centro Tecnológico do Pajeú (ITEP/Pajeú), na Avenida Custódio Conrado, 125, Centro, Serra Talhada.

Os interessados poderão obter mais informações na Inspetoria do CREA-PE de Serra Talhada, das 8h às 13h30 pelos telefones (87) 3831.2130 // 3831. 2843 ou pelo e-mail: [email protected] ou se dirigir à sede da Inspetoria, na Rua Cornélio Soares, 756 – Nossa Senhora da Penha.

Da Assessoria