Serra Talhada registra o 1º homicídio de 2017

Um jovem de 23 anos, identificado como Bruno Madson Guimarães foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (03), quando se encontrava dentro da sua residência, na Vila Militar, no bairro da Cohab em Serra Talhada no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Civil, homens em uma motocicleta aproveitaram que a porta estava aberta e dispararam vários tiros contra a vítima que morreu no local.

De acordo com as informação, Bruno havia cumprido três meses de prisão na cadeia de São José do Belmonte.