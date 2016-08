Serra Talhada registra o 30º assassinato do ano neste domingo (28)

Faleceu na manhã deste domingo (28), Alexsandro Ferreira da Silva, 35 anos, no hospam (Hospital Agamenon Magalhães) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Ele foi baleado na noite desse sábado (27) quando estava com dois amigos numa lanchonete localizada no bairro São Cristóvão, e dois homens ainda não identificados chegaram numa motocicleta e dispararam contra o trio que conversava em uma das mesas do bar. De acordo com informações, o estado de saúde dos outros feridos é estável.

Com esse homicídio Serra Talhada contabiliza 30 assassinatos em 2016, o último aconteceu na tarde da última sexta-feira (26), vitimando o ex-presidiário Francisco de Assis Inocêncio dos Santos, 31 anos, vulgo “Furão”, que foi assassinado a tiros no bairro da Cagep em Serra Talhada.