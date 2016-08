Serra Talhada sediará o I Encontro Nacional da Família Pereira do Pajeú

No mês de setembro em meio às tradicionais festividades da padroeira da cidade Nossa Senhora da Penha, Serra Talhada dará lugar ao Primeiro Encontro Nacional da Família Pereira do Pajeú, a ser realizado no Sertão Iate Clube no dia 03 de setembro de 2016.

Organizado por membros do Clã Pereira, este evento tem como objetivo proporcionar o encontro das atuais gerações, resgatando a história desta tradicional família do sertão pernambucano e terá a participação de muitos Pereiras, que vivem hoje espalhados pelo Brasil.

O evento será único, fechado aos membros da família e contará com inúmeras atrações musicais, artísticas e culturais como forma de apresentação dos diversos talentos da família. Especialmente o lançamento do livro: O Patriarca, de Venício Feitosa Neves.

Quem pertencer a esta numerosa família e pretender participar, deverá se inscrever com antecedência entrando em contato com a Comissão Organizadora, através da página do evento no facebook: www.facebook.com/familiapereiradopajeu ou via WhatsApp de Fábio Tenório (11) 97335-8801; Graça Pereira (87) 99631-7333; Rosinha Pereira (87) 99916-7877; Verônica Pereira (81)99645-6663 (Comissão Organizadora).