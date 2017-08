Serra Talhada sediará o II Encontro Nacional da Família Pereira do Pajeú

No mês de setembro em meio às tradicionais festividades da padroeira da cidade Nossa Senhora da Penha, acontece em Serra Talhada o 2º Encontro Nacional da Família Pereira do Pajeú, a ser realizado no dia 9 de setembro de 2017, no Clube AABB, a partir das 10h00.

Organizado por membros do Clã Pereira, este evento tem como objetivo proporcionar o encontro das atuais gerações, resgatando a história desta tradicional família do sertão pernambucano e terá a participação de muitos Pereiras, que vivem hoje espalhados pelo Brasil.

A comissão organizadora pede que os Pereiras da cidade e região se inscrevam solicitando a ficha pelos e-mails:[email protected]ou [email protected]. A contribuição por participante é de R$ 50, porém crianças até 8 anos e idosos acima de 80 anos não pagam.

Os Pereiras e demais interessados que se inscreverem poderão efetuar o pagamento do evento através de depósito em conta corrente Bradesco de nº 0004827-5 | Agência 2211-0 | em nome de Auridete Pereira de Sá Barros Guimarães.

Mais informações através dos telefones (87) 9 9970-1193 (falar com Ceiça Sá) ou (87) 9 8852-4560 (falar com Myrella). Acompanhe também o evento pelo Facebook (acesse aqui).