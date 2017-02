Serra Talhada só empata com o Afogados da Ingazeira no Pereirão

No jogo das 16h00, que complementou a 2ª rodada do Hexagonal da Permanência, neste domingo (05), o Serra Talhada recebeu o Afogados, no Estádio Pereirão. Em um duelo com algumas chances claras de gol, os dois times não balançaram as redes e ficaram no 0 x 0.

Depois de vencer o América, fora de casa, na 1ª rodada, a Laranja Mecânica perdeu a chance de chegar à liderança ao lado do Flamengo de Arcoverde, que soma seis pontos. Já o Afogados, que havia sido derrotado pelo Flamengo, conquistou um ponto importante para iniciar a recuperação no estadual.

Da FPF-PE