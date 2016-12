Serra Talhada terá curso para formação de árbitros; confira o calendário das aulas

A Federação Pernambucana de Handebol (FPH) promoverá um curso de formação de árbitros em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, a partir da segunda semana de janeiro, no período de 13 a 15, as aulas serão teóricas e no segundo módulo, de 27 a 29 de janeiro, serão aplicadas aulas práticas.

O referido curso visa expandir o quadro de árbitros da FPH, buscando novos talentos para a arbitragem, com atenção especial aos municípios do interior. Vale lembrar que para participar do Curso, o aluno deve ter concluído 2º grau e ter 18 anos completos; que mesmo sendo um curso de formação em arbitragem, atletas e treinadores poderão aproveitar a oportunidade para adquirir maiores conhecimentos sobre as regras.

Este curso também vai servir para os acadêmicos de Educação Física, que estão cursando ou concluindo, devido serem entregues certificados de conclusão de 80 horas/aula”, explicou Robério Duarte.

Os interessados deverão buscar inscrever-se através do email. www.fphandebol.com; ver as instruções do que precisa e efetuar a sua inscrição.

Para maiores informações entrar em contato através (87) 9 99198102, falar com Robério Duarte ou (81) 9 96738714, falar como professor André Diniz.

Via Nayn Neto