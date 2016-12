Serra Talhada tropeça no primeiro teste da pré-temporada visando o PE

Em seu primeiro teste em preparação para o Campeonato Pernambucano 2017, o Serra Talhada não foi bem e acabou tropeçando. O Cangaceiro enfrentou o Atlético de Cajazeira-PB e foi derrotado por 2 a 1, no estádio Perpetão, em Cajazeiras, na Paraíba. Os gols foram marcados por Tche Tche e Alef, para os donos da casa, e Alisson (contra) para os visitantes.

Ao contrario do time pernambucano, os paraibanos, que também se preparam para o Estadual, já estão a mais tempo em pré-temporada, sendo esse o seu quinto amistoso. O Lampião estreia no Pernambucano no dia 4 de janeiro, contra o Salgueiro, no Cornélio de Barros, enquanto o Trovão Azul começa o certame no dia 8 de janeiro, contra o Treze, também longe dos seus domínios.

Do Globo Esporte