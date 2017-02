Serra Talhada vence a primeira jogando em casa pelo Hexagonal da Permanência e rebaixa o Atlético-PE

Serra Talhada e Atlético-PE se enfrentaram na noite dessa quarta-feira pela 7ª rodada do Hexagonal da Permanência no estádio Nildo Pereira.O Cangaceiro, enfim, conquistou três pontos dentro de casa. Os gols do Cangaceiro foram marcados só no segundo tempo, com Lucas aos 17 minutos e Pitbull, aos 30.

Com esse resultado o Lampião saiu da vice-lanterna do hexagonal da permanência para a 2ª colocação da competição, agora a equipe Cangaceira soma 12 pontos, já o Atlético-PE ainda não pontuou e está matematicamente rebaixado para a Série A2 do Campeonato Pernambucano.

Na próxima rodada o Serra Talhada encara o Vitória-PE fora de casa, já o Atlético-PE recebe o Afogados da Ingazeira.

A rodada será finalizada nesta quinta com Flamengo de Arcoverde e Vitória-PE no estádio Áureo Bradley, às 20h, em partida que pode mudar a liderança da competição.