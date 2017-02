Serra Talhada vence o América fora de casa pela primeira rodada do Hexagonal da Permanência

Os visitantes se deram bem na 1ª rodada do hexagonal da Permanência do Campeonato Pernambucano realizada nesta quarta-feira (01). Jogando no estádio Ademir Cunha, o Serra Talhada bateu o América-PE por 2 a 1. Os gols do Lampião foram anotados por Edson Pitbull, e Thiago diminuiu para o Mequinha.

Na segunda rodada o Serra Talhada duela contra o Afogados da Ingazeira no próximo domingo (05) no estádio Pereirão, às 16h00, já o América-PE enfrenta o Vitória também no próximo domingo (05) às 15h00 no estádio Carneirão.

Confira abaixo os resultados da 1ª rodada da Permanência e a classificação: