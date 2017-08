Serra-talhadense conhecido como “Rei das Serpentes”, será destaque do Pânico na Band

O serra-talhadense conhecido como “Rei das Serpentes” está com agenda de gravações lotadas, entrevistas e reportagens por emissoras e programas de todo Brasil.

Haroldo Bauer tornou-se a figura mais popular de Serra Talhada na atualidade, já passou pelo “Sabadão” com Celso Portiolli no SBT, recebeu a visita do biólogo e apresentador Richard Rasnussem que gravou na Capital do Sertão do Pajeú, também a equipe do “Domingo Espetacular” fez uma matéria especial e agora é a vez do Pânico na Band.

O repórter do Pânico na Band, Rodrigo Vesgo, esteve em Serra Talhada nessa quinta-feira (10), para gravar um quadro que será exibido no próximo domingo, o Rei das Serpentes mostrou sua habilidades, o problema foi o Guilherme, “O menino desgraçado” aterrorizou o Vesgo, tudo isso será exibido neste domingo (13).

Não perca !! Domingo “O Rei das Serpentes e Guilherme, o menino desgraçado” no Pânico na Band, a partir das 21h.