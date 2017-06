Serra-talhadense é assassinado a tiros em São José do Belmonte

O serra-talhadense Charle Adriano Gomes de Lemos, 38 anos, foi morto a tiros na noite desse quarta-feira (28), no bairro Cacimba Nova, no município de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens se aproximaram em uma moto e realizaram os disparos.

A vítima morreu no local. Ainda de acordo a PM, não existem pistas sobre a autoria e a motivação do crime.

O corpo da vítima foi encaminhado para o necrotério municipal, onde está aguardando o IML (Instituto de Medicina Legal), para perícia.

Com informações do Belmonte Diário