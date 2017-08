Serra-talhadense é destaque na maior competição de triatlo do Brasil

– A experiência é fantástica. Saí do Sertão, consegui trazer toda a família para cá para fazer essa prova. É uma superação pessoal, o cabra treina e se desafia. E aqui é incrível, a população apoia, não teve um momento que você passasse em um trecho desse e o pessoal não aplaudisse. Isso dá um prazer danado, é o que vai movendo a gente… Às vezes você pensa em desistir, mas aí vem alguém do nada, que nem te conhece, e fala “bora, vai!”, muito emocionante.

– Esse foi um sonho realizado. Desde 2001, quando eu comecei a fazer triatlo, eu sempre olhei essas condições climáticas, a beleza do nosso estado, e sempre visualizei uma prova desse porte aqui. É uma emoção enorme receber uma prova internacional, com tanto atletas, com as pessoas deslumbradas com a nossa beleza natural. A gente só tem a agradecer e tentar transformar Maceió na capital do triatlo no Brasil, porque beleza natural e condições climáticas não falta.

Confira os resultados do Ironman 70.3:

Masculino

1) Francisco Sartore (BRA/M3539), 4:05:53

2) Bonieck Clemente (BRA/M3034), 4:10:24

3) Daniel Ruman Rodrigues (M2529), 4:10:58

Feminino