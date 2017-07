Serra-talhadense é empossado como novo prefeito de Belo Jardim

O prefeito eleito de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, Hélio dos Terrenos (PTB) e o vice Dr. Silvano, foram empossados e diplomados nesta terça-feira (25). As solenidades foram realizadas na Comarca Municipal no Salão do Júri e na Câmara de Vereadores.

Eles foram eleitos nas eleições suplementares realizadas em 2 de julho, com 18.948 votos. A cidade estava sendo administrada por Gilvandro Estrela, que também concorreu no pleito. Durante o discurso após a transmissão do cargo, Hélio dos Terrenos falou sobre a transparência durante a gestão e sobre a participação popular no seu mandato.

Equipe

O prefeito Hélio dos Terrenos também divulgou os nomes dos secretários que irão integrar a equipe de gestão de Belo Jardim. O gestor informou que alguns nomes serão informados durante a semana.

Secretários anunciados em Belo Jardim:

Secretaria de Saúde – Dr. Silvano Galvão

Procuradoria Municipal – Uriel José Campelo Filho

Secretaria de Educação e Tecnologia – Ricardo de Oliveira

Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Eventos – Sílvio Romerio Campos

Secretaria de Obras – Fábio Galvão

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – Roberto Barbosa

Secretaria de Juventude e Trabalho – Neto Andrade

Secretaria Especial da Mulher – Zuleide Oliveira

Secretaria de Governo e Articulação Política – Cecílio Galvão

Controladoria Geral – Uriel José Campelo

Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social – Luza Torres

Autarquia Educacional – José João Ribeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais – Sebastião Cordeiro Filho

Autarquia de Trânsito – José Valdemir de Brito

Gabinete do Prefeito – Ivanildo Assis

Do G1