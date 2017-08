Serra-talhadense presidente do PR em Petrolina é assassinado a tiros na PE-647 em frente ao aeroporto

O serra-talhadense radicado em Petrolina, Klebyo Luciano Bezerra Vieira, de 38 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (12), por volta das 1h30, na PE-647, em frente ao aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava em seu veículo e iria buscar a esposa no aeroporto. Ele estava acompanhado da filha de três anos, quando uma caminhonete de cor escura se aproximou do veículo de Klebyo e efetuou vários disparos de arma de fogo. Ele foi atingido na cabeça e na cintura e morreu no local.

O corpo foi encaminhado por volta das 3h para o Instituto Médico Legal (IML) para realização da necrópsia e os procedimentos legais.

Klébio Bezerra era o presidente do Partido da República (PR) em Petrolina.