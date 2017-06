Serra-talhadenses se encontram no Recife, matam saudade e homenageiam a Fazenda São Miguel

No salão de reunião da AABB-Recife, no dia 09 deste mês, aconteceu o 148º encontro mensal dos “Amigos de Serra Talhada”, na AABB do Recife, e o tema principal da reunião foi uma homenagem a Fazenda São Miguel

O evento foi presidido pelo serra-talhadense Genilson Nunes que iniciou o encontro dando as boas vindas e diversos ‘amigos’ e serra-talhadenses que participavam pela primeira vez do encontro, como diversas famílias da Fazenda São Miguel, entre as quais figurava familiares do famoso cantor e compositor Assis Nogueira (Assisão), um orgulho, não apenas de Serra Talhada, mas de todo música nordestina.

Os “Amigos de Serra Talhada” se reúnem sempre na segunda sexta-feira de cada mês na AABB do Recife a partir das 11 horas, e a entrada é franca tanto para os serra-talhadenses que querem reencontrar com amigos e com a história do município como também para os amigos de Serra Talhada. A reunião do próximo mês de julho já está agendada para o dia 14.

Na reunião do dia 09 o encontro foi brindado com um show do cantor Assisão com a participação da cantora Walda e da banda ‘Baião de Saber’.

Com informações e fotos do Correio do Pajeú