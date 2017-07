As baixas temperaturas continuam no Sertão pernambucano. A madrugada dessa sexta-feira (14) foi bastante fria na cidade de Triunfo, onde os termômetros chegaram a registrar 9Cº. Em Afogados da Ingazeira, a temperatura foi de 12Cº, a mais baixa do ano na cidade.

A temperatura em outros municípios da região, como Carnaíba, Tabira e São José do Egito, apresentam médias parecidas.

Da Rádio Jornal