Sertão vai ter chuva nos próximos dias, diz o Climatempo

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), volta a se aproximar da costa norte do Brasil nos próximos dias e vai favorecer novamente a entrada de umidade sobre as áreas litorâneas e também o interior do Nordeste. As condições para pancadas de chuva aumentam por quase toda a Região.

A semana começou mais seca por toda a parte leste do Nordeste, mas com proximidade de novo da ZCIT, a previsão indica o retorno da chuva frequente, especialmente no litoral entre Maranhão, o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba e Pernambuco.

Sertão volta a ter chuva

Nas áreas de Sertão do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, o aumento da umidade juntamente com o calor, favorece a ocorrência de pancadas de chuva. Essa tendência será observada pelo menos até o início da semana que vem, último dia do mês. A estimativa é de volumes de chuva entre 50 a 70 mm em algumas localidades.

No interior do Maranhão e do Piauí, as pancadas de chuva continuam e há risco de chuva forte. Nessas áreas, o volume acumulado em cinco dias pode chegar a 100 mm.

Bahia com pouca chuva

Já o interior da Bahia continua com o tempo mais seco e pouca chance de chuva. Só no litoral baiano podem ocorrer chuvas rápidas. Atualmente, são 54 municípios na estado em situação de emergência por causa da seca e estiagem prolongada, segundo últimos dados divulgados pelo Ministério da Integração Nacional.

Confira a chuva estimada para toda a Região Nordeste até o final de janeiro: