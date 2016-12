Servente de pedreiro é assassinado a tiros em Calumbi, no Sertão de PE

No inicio da tarde desse sábado (24), véspera de Natal, por volta das 13h00, o servente de pedreiro, identificado como João Paulo de Lima, mais conhecido como “Paulinho”, foi assassinado a tiros, no Posto Mourão, às margens da PE-320, no município e Calumbi, Sertão do Pajeú.

Segundo populares, dois homens não identificados, em uma motocicleta de características não anotadas, se aproximaram da vítima e o garupa efetuou vários disparos de arma de fogo contra a mesma, a qual ainda fora socorrida para a Unidade de Saúde local, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito naquele nosocômio. Após a prática do crime, os algozes se evadiam, tomando destino ignorado.

Policiais Militares estiveram no local, efetuaram diligências, no sentido de prender os assassinos, porém não obtiveram êxito. O caso foi repassado para a Delegacia de Polícia Civil de Calumbi.

De Nayn Neto