Servidores do Detran-PE entram em greve a partir de segunda-feira (13)

Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) vão entrar em greve a partir da próxima segunda-feira (13). Segundo o Sindicato da categoria (Sindetran-PE), a paralisação por tempo indeterminado é motivada pela falta de diálogo, por parte do Governo de Pernambuco, sobre a pauta de reivindicações da categoria. Os servidores realizaram uma assembleia na manhã desta quarta-feira (8), na sede do órgão, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife.

Na pauta de reivindicações, o Sindicato pede a reposição salarial de 27% e reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento (PCCV). Além disto, a categoria pede a contratação de plano de saúde, pagamento de adicional de insalubridade para os funcionários que trabalham em vistoria de veículos e pagamento de gratificação para os servidores que trabalham no pátio de exames, entre outros.

De acordo com Alexandre Bulhões, presidente do Sindetran-PE, foram enviados ofícios para a Secretaria de Adminstração do Governo de Pernambuco e para a presidência do Detran-PE sobre as reivindicações da categoria, mas não houve resposta. “Nós realizamos a assembleia por causa de acordos assinados, e que não foram cumpridos, nos anos de 2015 e 2016, como a licitação definitiva de plano de saúde. Quem vai determinar o tempo da greve é o Governo. Se eles se sentaram conosco hoje, já marcamos uma assembleia para apresentar a proposta à categoria”, declarou.

Do JC Online