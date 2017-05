Servidores municipais fazem manifestação em Salgueiro

Uma manifestação foi realizada na manhã desta quarta-feira (3) em frente a Prefeitura de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A reivindicação é prol do reajuste dos servidores municipais da educação, saúde, além de agentes de trânsito e outros profissionais de nível superior, técnicos e outros.

De acordo com integrantes do Sindicato dos Servidores Públicos de Salgueiro (Sisemsal), o protesto iniciou às 9h, seguiu com um ato público na Câmara de Vereadores e culminou em uma assembleia em um espaço de reuniões localizado atrás do Shopping da cidade.

Entre as reivindicações estão aumento de 7,64% para os profissionais do magistério e de 7,63% para demais profissionais que ganham diferente do salário-mínimo; pagamento da Educação Integral como manda a lei (PCCR) e aprovação do projeto garantindo nossos direitos; pagamento do difícil acesso, retirado por essa gestão, a quem de direito e retroativo a Janeiro de 2017. Além da garantia de 1/3 de aula atividade para professores em regência de sala, conforme Lei do piso.

Segundo o sindicato, o prazo estipulado pela Prefeitura de Salgueiro havia sido 20 de março. Por isso, após o manifesto, foi realizada uma reunião nesta quarta-feira (03) entre a comissão de paralisação e o prefeito Clebel Cordeiro e o vice-prefeito, Chico Sampaio, para negociar o reajuste salarial dos servidores.

O prefeito apresentou as contas do município e pediu para que os funcionários voltassem ao trabalho. De acordo com o gestor, o município não tem como conceder reajuste. Uma nova nova reunião ficou agendada para o dia 18 de maio. (G1)