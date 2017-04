Sete menores são apreendidos após festa em bar de Serra Talhada

Sete menores, de idade não informadas, foram apreendidos num bar em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, eles estavam participando de uma festa, ingerindo bebida alcoólica, o que não é permitido. Todos estavam sem o responsável no momento e foram encaminhados para a Delegacia Regional da cidade.

O dono do estabelecimento, um homem de 42 anos, foi detido. A PM pediu a eles os documentos necessários para que o local funcionasse, mas de acordo com ele, o espaço não tinha autorização. Um Termo Circunstancial de Ocorrência foi lavrado contra o dono do bar e os menores foram entregues aos pais.