Sindicato aponta que 30% das cidades de Pernambuco foram alvo de crimes em bancos

O levantamento foi apresentado nesta sexta-feira (20). O sindicato detalhou os dados e mostrou que ocorreram em Pernambuco 46 explosões em agências bancárias. Contra os Correios, foram 28 arrombamentos. Houve 16 sequestros, sendo cinco de funcionários de bancos e 11 de servidores dos Correios. O sindicato também notificou 10 assaltos e explosões a carros-fortes.

Entre as ações, o sindicato defende o aumento do efetivo de policiais nas cidades do interior, compartilhamento de dados entre as polícias, secretarias da área de segurança e justiça, além do poder Judiciário. Também pede uniformiformização de levantamento de dados e informações, que ficariam à disposição das polícias federal e estaduais.