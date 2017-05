Sport e Salgueiro começam decisão de mais de 40 dias

Depois de um campeonato conturbado por confusões de calendários, mandos de campo e arbitragem, o Pernambucano finalmente chega a sua final com Sport e Salgueiro. As duas equipes começam a decisão do Estadual neste domingo, na Ilha do Retiro, a partir das 16h. O campeão, contudo, só será conhecido daqui a 42 dias, no dia 18 de junho, em Salgueiro, em uma coroação dos atropelos da competição.

Mas com ou sem problemas, a final entre rubro-negros e sertanejos vale taça em uma final inédita entre as duas equipes. O ineditismo pode ficar ainda maior caso o Carcará leve o título, que nunca foi para o interior de Pernambuco. Só que para isso, o Salgueiro terá que superar um Leão, que pode não ter dado muita importância para o Estadual, mas não vai abrir mão da sua 41º conquista tão fácil.

Outro aspecto novo no confronto entre os dois times será o caráter mais “sério” dos jogos decisivos. Isso porque no Hexagonal do Título as duas equipes fizeram jogos mornos. Em Salgueiro, o Sport foi com o time reserva e pouco fez para agredir um adversário que ainda buscava seu melhor ritmo, mesmo que estivesse com os titulares. Já na Ilha do Retiro, os rubro-negros foram com o sub-20 contra um desinteressado Carcará.

TIMES

As duas equipes não devem ter tanto mistério no que diz respeito aos times que irão entrar em campo. O Sport não contará com o meia Diego Souza e o zagueiro Ronaldo Alves, machucados, mas já tem os substitutos definidos, Everton Felipe e Henríquez respectivamente. Já o Salgueiro não deve mexer tanto na base que vem jogando nos últimos compromissos.

“Com certeza será um jogo muito importante para o Sport. Apesar da distância de um jogo para outro, temos que pensar na partida de domingo (hoje). Precisamos aproveitar as chances para fazer um bom resultado para ficarmos perto da conquista do Pernambucano, que faz parte das pretensões do Sport na temporada”, disse o técnico Franco.

“Temos todos os atletas a disposição. Basicamente, é a mesma equipe. Podemos, porém, alterar uma ou duas posições. Uma final com uma equipe desse nível tem que ter todas atenções, toda a concentração possível para esse jogo, principalmente no setor defensivo. Não podemos descuidar”, alertou o técnico sertanejo Evandro Guimarães.

OLHO NO APITO

Um atrativo da partida será a presença do árbitro de vídeo na Ilha do Retiro. José Woshington terá o auxílio de câmeras para tirar dúvidas sobre lances polêmicos como a entrada da bola no gol e a marcação de pênaltis. Será a primeira vez que o recurso da tecnologia será feito no Brasil.

FICHA DA PARTIDA – SPORT X SALGUEIRO

Sport: Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Mena; Ronaldo, Fabrício, Rithely e Everton Felipe; Rogério e André. Técnico: Ney Franco.

Salgueiro: Mondragon; Marcos Tamandaré, Luiz Eduardo, Ranieri e Daniel ; Rodolfo Potiguar, Moreilândia, Toty e Valdeir; Álvaro e William Lira. Técnico: Evandro Guimarães.

Pernambucano (final). Local: Ilha do Retiro, Recife (PE). Horário: domingo, às 16h. Árbitro: José Woshington da Silva (PE). Assistentes: Marlon Rafael Gomes de Oliveira e Fabrício Leite Sales (ambos de PE).

Do Blog do Torcedor