Suspeito de alugar armas na Paraíba e possuir plantação de maconha é preso em Pernambuco

Um suspeito de assaltar agências bancárias, alugar armas de fogo e possuir uma plantação de 20 mil pés de maconha foi preso, nessa quarta-feira (18) em Petrolina, Sertão de Pernambuco, na “Operação Maniçoba” realizada pela Polícia Federal da Paraíba. Na manhã desta quinta-feira (19), a PF cumpriu mais três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão em São José do Belmonte, também em Pernambuco, expedidos pelo Juiz da 2ª Vara de Itaporanga, na Paraíba.

Segundo a PF, o preso em Petrolina é considerado um dos maiores assaltantes de bancos do Nordeste. No cumprimento dos mandados, policiais federais e militares de Pernambuco e da Bahia também foram convocados.

O suspeito de ser um dos maiores assaltantes a bancos do Nordeste tem ações nos estados da Paraíba, Piauí, Pernambuco, Bahia, Maranhão e Ceará, segundo a Polícia Federal. Ainda de acordo com a PF, “sua participação se dá no planejamento da ação para diversas organizações criminosas, com apoio intelectual/logístico e, possivelmente, com aluguel de armas e demais materiais”.

Além de ser “tido como um dos donos da plantação de maconha encontrada pela PF, em maio deste ano, entre as cidades de Diamante e Bonito de Santa Fé [ambas no Sertão da Paraíba], com cerca de 21 mil pés da planta”. (G1)