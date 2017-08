Suspeito de estuprar menina de 13 anos na saída de escola é preso em Pernambuco

Um homem, de 22 anos, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos, na saída de uma escola, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco. De acordo com o delegado Darlson Macedo, gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), ele circulava na frente da instituição de ensino e prometia pagar lanches e refrigerantes para atrair possíveis vítimas. “É uma pessoa muito popular na região”, declarou.