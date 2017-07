Suspeito de ‘gerenciar’ quadrilha de arrombamentos de bancos em Pernambuco é preso na Paraíba

Um homem de 38 anos foi preso em João Pessoa suspeito de participar de uma quadrilha especializada em arrombamentos de caixas eletrônicos com atuação em todo o país. Segundo a polícia, ele foi preso logo após renovar o aluguel de um carro que teria sido utilizado em um roubo no fim de semana, em Pernambuco, e percorrer cerca de 14 quilômetros durante perseguição policial entre os bairros de Tambaú e Funcionários II , em João Pessoa.

De acordo com o delegado de Roubos e Furtos da capital, Diego Garcia, nos últimos meses a organização coordenou pelo menos quatro assaltos em João Pessoa, Recife, Goiana e Natal. Com os roubos, estima-se que a quadrilha tenha arrecadado mais de R$ 500 mil. “É um grupo especializado em arrombamento de caixas eletrônicos”, informou.

Ainda segundo o delegado, o suspeito foi detido nessa segunda-feira (17) enquanto renovava o aluguel de um carro que teria sido usado no último roubo da quadrilha, ocorrido no domingo (16), em Recife. Mas a polícia teve acesso a vídeos que mostram a atuação do grupo em uma agência de um banco privado em Manaíra, na capital, que aconteceu no dia 24 de junho.

“Ele estava renovando o contrato de locação do veículo. Quando viu a polícia, ele entrou no carro e tentou fugir. E a gente fez a perseguição de Tambaú até Funcionários II, onde ele desceu e foi preso”, contou. (G1)