Suspeitos de instalar equipamento em banco para furtar dinheiro são presos em Pernambuco

A Polícia Federal (PF) em Pernambuco autuou, durante o carnaval, dois cearenses suspeitos de instalar equipamentos ilegais em caixas eletrônicos, para ficar com dinheiro sacado por clientes da Caixa Econômica Federal (CEF). A prisão aconteceu em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, no domingo (26), mas só foi divulgada na manhã desta quarta-feira (1º).

De acordo com a PF, os homens, um deles com antecedentes criminais, tentavam colocar uma ‘régua’ para reter as cédulas sacadas pelos correntistas da Caixa. Por volta das 16h de domingo, uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar recebeu uma informação sobre atitude suspeita de duas pessoas em uma agência bancária. Quando chegaram ao local, os PMs perceberam que a dupla já havia deixado o banco.

Uma hora depois, no entanto, os suspeitos voltaram para a agência e começaram a recolher o dinheiro retido pela ‘régua’. Novamente acionados, os PMs conseguiram efetuar as prisões. A participação deles, segundo a PF, foi confirmada durante análise de imagens gravadas pelo circuito interno de segurança.

Os militares localizar um carro usado pelos suspeitos. No veículo, acharam R$ 557, dois celulares e cartões magnéticos de banco, além de ferramentas. Os cearenses foram levados para a sede da PF, no Bairro do Recife. Autuados por furto qualificado, poderão pegar até oito anos de prisão.

Os detidos passaram por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), na área central do Recife. Na audiência de custódia, a Justiça determinou a prisão preventiva de um dos envolvidos. O outro teve a possibilidade de pagar fiança de R$ 5 mil. Como não tinha dinheiro, teve que ir para o presídio.

Depois da audiência, os dois cearenses foram encaminhado ao Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife. (G1)