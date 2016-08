Tatiana Duarte (SD) faz desabafo no Dia Internacional da Igualdade da Mulher

Aproveitando a data comemorativa desta sexta-feira (26), Dia Internacional da Igualdade da Mulher, a candidata a Vereadora, Tatiana Duarte (SD), relembrou em seu discurso a importância da luta da mulher por melhores condições de vida e igualdade de direitos.

A ex-Secretária da Mulher no município, citou dados que mostram a representatividade das mulheres como mais da metade da população, possuem maior nível de escolaridade, e muitas sustentam sozinhas suas famílias, mas continuam recebendo menos e tendo menos oportunidades que os homens. Assim, a desigualdade ainda está presente e precisa diminuir. Mais do que uma homenagem ao gênero, o Dia Internacional da Igualdade Feminina é uma data de reflexão sobre as transformações que ainda devem acontecer para a plena igualdade entre homens e mulheres, concluiu.

Da Assessoria