Técnico Sérgio China espera “grupo competitivo” do novo elenco do Serra Talhada

O Serra Talhada confirmou na última sexta-feira o nome de Sérgio China como o novo técnico para a disputa do Pernambucano 2017. O treinador se apresentou neste domingo. A espera agora é pelos nomes que irão completar o elenco para o campeonato, e China, mesmo feliz com a contratação, entende das dificuldades do time, que começará a ser definido nesta segunda-feira, segundo o técnico.

– Sabemos que é um campeonato difícil, mas a dificuldade maior vai ser montar esse grupo, um grupo competitivo, e esperamos fazer isso a partir desta semana.

A equipe, assim como outras, está enfrentando problemas financeiros, mas o presidente José Raimundo continua a procura dos reforços para montar o grupo, que tem o Salgueiro – ex-clube de China – como primeiro adversário. Os times se enfrentam no dia 4 de janeiro, mas o Carcará está na frente do Lampião no quesito preparação.

– A parte financeira do Serra, e de todas as equipes está muito difícil. O Zé Raimundo está buscando recursos para que a equipe possa buscar essa competição. A gente vai buscar, com uma equipe competitiva, vamos atropelar alguns procedimentos de ter a base de treinamento para definir. Vai ser difícil, já no primeiro dia contra o Salgueiro, que eu acho que é uma das equipes que tem mais vantagens, e tem o grupo definido desde o ano passado para ter bons resultados.

O treinador junto com o presidente, esperam, ainda esta semana, divulgar as novas contratações do time, para começar os trabalhos para a disputa da próxima temporada. O objetivo, segundo o técnico, é um elenco que responda à torcida.

– Se nós conseguirmos fazer com que nossa equipe empolgue a torcida, vá à campo, é isso que nós vamos buscar. Vamos fazer o melhor trabalho possível, para ter um bom resultado diante do Salgueiro.

Do Globo Esporte