Teleférico de Triunfo é liberado sete meses após morte de trabalhador

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que o teleférico de Triunfo, no Sertão de Pernambuco, foi liberado nessa quarta-feira (21). O equipamento estava interditado desde maio deste ano. A interdição aconteceu depois que um homem de 33 anos – que realizava manutenção no equipamento – morrer após cair de uma altura de aproximadamente 12 metros.

A interdição foi realizada após vistoria do Ministério do Trabalho nos dias 25 e 26 de maio. A vistoria que autoriza a liberação do teleférico foi realizada pelo MTE. Segundo o auditor fiscal do órgão, Francisco Reginaldo, o equipamento voltou a funcionar “porque o empregador comprovou o atendimento de algumas exigências legais para as atividades de trabalhadores”.

O auditor disse que foram comprovadas as exigências como “altura, capacitação de pessoal, aquisição de equipamentos de proteção, instalação de plataformas de trabalho nas torres, e outros dispositivos de segurança, que eliminaram os riscos de acidentes de trabalho”, informou Francisco Reginaldo.

Entenda o caso

Um homem de 33 anos morreu após cair do teleférico de Triunfo, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Casa de Saúde e Materindinde São Vicente, em Serra Talhada, a vítima ficou internada em estado grave por dois dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade. (G1)

Relembre o caso: Homem que caiu da torre do teleférico em Triunfo não resistiu aos ferimentos e morreu em Serra Talhada

Homem cai de teleférico e fica ferido em Triunfo, no Sertão de Pernambuco

MTE inspeciona equipamentos de segurança no teleférico de Triunfo, no Sertão de PE