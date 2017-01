Temer inaugura campus do IF Sertão-PE em Serra Talhada

Após inaugurar a estação de bombeamento EBV-3 do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em Floresta, no Sertão de Pernambuco, o presidente Michel Temer (PMDB) viajou para Serra Talhada para a inauguração do novo Campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Na ocasião, Temer assinou repasse de mais de R$ 2,1 milhões para finalizar a compra e instalação de equipamentos para o IF.

Além dos ministros Bruno Araújo (Cidades/PSDB), Fernando Filho (Minas e Energia/PSB), Mendonça Filho (Educação/DEM), acompanham o presidente o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), e os deputados federais Augusto Coutinho (SD), Fernando Monteiro (PP) e Kaio Maniçoba (PMDB).

A unidade conta com 5,6 mil metros quadrados, 12 salas de aula, laboratórios, auditórios, refeitório, anfiteatro e ginásio poliesportivos.

Da Folha de Pernambucano