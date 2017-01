Temer pode ir a Serra Talhada na próxima segunda-feira (30)

Pouco menos de dois meses após fazer sua primeira visita a Pernambuco, o presidente Michel Temer (PMDB) poderá desembarcar no estado novamente. O possível destino do peemedebista será a cidade de Serra Talhada, no Sertão, onde participaria da inauguração do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão na próxima segunda-feira (30). O anúncio foi feito pela equipe do prefeito da cidade, Luciano Duque (PT).

As informações são de que o evento, programado para às 9h, contaria inicialmente apenas com a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM), mas que a ida do presidente teria sido confirmada posteriormente. Membros do estafe do MEC, inclusive, já estariam hospedados na cidade, de acordo com as informações repassadas pela equipe do prefeito. No entanto, tanto o MEC quanto a assessoria de imprensa da Presidência da República não confirmaram a agenda de Mendonça Filho e Michel Temer para a próxima semana.

Caso venha ao estado, esta será a segunda visita de Temer a Pernambuco em apenas dois meses. No início de dezembro, o peemedebista esteve em Surubim, no Agreste, e em Floresta, no Sertão. As cidades fizeram parte da primeira agenda do presidente no Nordeste, região que tradicionalmente é reduto do PT. Na ocasião, o chefe do Executivo federal assinou uma ordem de serviço com valor de R$ 53 milhões para a realização de obras hídricas na barragem de Jucazinho e anunciou um aporte de R$ 34 milhões para viabilizar projetos idealizados pelo governo estadual. Em Floresta, o peemedebista visitou as obras de Transposição do Rio São Francisco, uma das principais vitrines das gestões do PT, e anunciou que as obras do eixo leste estariam prontas até março.

Do Diário de Pernambuco