Terceiro corpo é encontrado, dentro de fossa, na zona rural de Triunfo

Um mistério está intrigando os ribeirinhos da Serra da Mumbaça, na Zona Rual de Triunfo, no Sertão do Pajeú. No dia 31 de dezembro de 2016, a aposentada Marlene Maria dos Santos Macedo, 58 anos, foi encontrada morta, dentro da sua residência, no Sítio Mumbaça, com a garganta cortada. Já no dia 1º de janeiro de 2017, o filho da aposentada, Sidnei Macedo dos Santos, também foi encontrado morto, com uma corda amarrada na cintura, dentro de uma “vala” com várias escoriações pelo corpo.

Até então, para a polícia, o principal suspeito dos crimes seria o agricultor aposentado José Oliveira de Macedo, companheiro de Marlene e pai de Sidnei, o qual se encontrava desaparecido desde o dia dos crimes. Na tarde dessa quinta-feira (05), populares encontraram um corpo, dentro de um “fossa”, no quintal de uma casa, próximo à residência das outras vítimas, na localidade, Mumbaça. Familiares ainda não reconheceram o corpo, porém acreditam que pode ser o do aposentado José Oliveira de Macedo.

A Policia Civil já se encontra no local e está investigando o caso, tentando desvendar o “mistério da Mumbaça”. Ninguém da vizinhança sabe informar a motivação do que pode ser o assassinato de três pessoas de uma mesma mesma família.

Via Nayn Neto