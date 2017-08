Terminam nesta sexta-feira (18) inscrições para seleção de estágio no TRE-PE

Terminam nesta sexta-feira (18) as inscrições de seleção para estágio de níveis médio e técnico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TER-PE). O processo vai escolher 71 estudantes das escolas da rede pública de ensino para atuar na biometria nos cartórios eleitorais da região metropolitana e no interior. O cadastramento é gratuito e deve ser feito pela internet, no site.

O estágio tem duração de até um ano e a carga horária semanal é de 25 horas. A bolsa mensal é de R$ 575. São oferecidos também auxílio-transporte de R$ 8 por dia trabalhado e seguro de acidentes pessoais.

Para concorrer, os estudantes deverão ter idade mínima de 18 anos e estar em dia com suas obrigações eleitorais. As vagas de nível médio são para os estudantes que estão frequentando o primeiro ou o segundo anos do Ensino Médio ou o primeiro ou segundo módulos na modalidade de Educação para Jovens e Adultos (EJA).

No caso das vagas de nível técnico, os estudantes devem estar frequentando o primeiro ou o segundo anos do ensino médio técnico integrado ou o primeiro ou o segundo módulos do ensino médio técnico subsequente ou do EAD/Ensino médio técnico.

A seleção será feita por meio do coeficiente de rendimento escolar do estudante obtido no ano letivo ou no último módulo cursado de 2017. A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 1º de setembro, no mesmo site em que será feita a inscrição. (G1)