Terminam nesta terça-feira (25) as inscrições de concurso para professor da UFRPE. Há vagas para Serra Talhada

Terminam às 18h desta terça-feira (25) as inscrições para um concurso público aberto pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). São oferecidas 22 vagas para professor de magistério superior. As oportunidades são para os câmpus do Recife, Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, Garanhuns, no Agreste, e Serra Talhada, no Sertão.