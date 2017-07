Tio é preso suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos em Afogados da Ingazeira

Um agricultor de 37 anos foi preso nessa quarta-feira (26) suspeito de estuprar a sobrinha, de 11, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi descoberto após representantes do Conselho Tutelar conversarem com a criança.

O delegado Germano Ademir disse que a criança afirmou ao Conselho que o crime ocorria “há alguns meses”. O suspeito morava próximo da casa da vítima, na zona rural do município.

O agricultor foi autuado por dois estupros, já que a menina disse ter visto ele cometer o mesmo crime com outra criança, conforme informou a polícia. O suspeito foi levado para a Cadeia de Afogados da Ingazeira, onde ficará à disposição da Justiça. (G1)