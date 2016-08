Um tiroteio deixou três pessoas feridas na noite deste sábado (27), na Rua do Egito no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações de populares, as vítimas José Leandro da Silva Souza, Alexsandro Ferreira da Silva e Maicon David da Silva, foram socorridos para o Hospam (Hospital Regional Agamenon Magalhães). Ainda de acordo com informações, um dos feridos encontra-se em estado grave e deve ser transferido para a capital pernambucana, Recife ainda hoje.